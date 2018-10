Sri Lanka: crisi istituzionale, presidente Sirisena sospende lavori del parlamento

- Il presidente dello Sri Lanka Maithripala Sirisena, che ha estromesso il primo ministro Ranil Wickremesinghe e nominato premier l'ex leader Mahinda Rajapakse, ha sospeso il parlamento del paese a partire dalle 12 di oggi. La mossa è arrivata dopo che Wickremesinghe, che afferma di rimanere primo ministro, ha esortato il presidente del parlamento a convocare le camere domenica per dimostrare di aver ancora conservato la sua maggioranza parlamentare. Il presidente dello Sri Lanka Maithripala Sirisena ha ritirato l'appoggio al governo, chiedendo agli esponenti del suo partito di lasciare la coalizione, e in poche ore ha nominato l'ex presidente Mahinda Rajapaksa come primo ministro. Gli sviluppi hanno portato alla caduta del primo governo di unità nazionale del paese, con Sirisena che si è ricongiunto con il leader estromesso nel 2015. Il primo ministro Ranil Wickremesinghe, del Partito di Unità nazionale (Unp) sostenne che la nomina di Rajapaksa sia "illegale e incostituzionale". "Sono ancora il primo ministro. Questo è un giuramento incostituzionale", ha detto Wickremesinghe a un canale televisivo locale. (segue) (Fim)