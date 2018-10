Prati: rapinò e picchiò ragazzi, arrestato 20enne

- Ieri mattina personale della squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato Prati ha dato esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nei confronti di un cittadino italiano di 20 anni, resosi responsabile dei reati di rapina aggravata, estorsione e sequestro di persona. Lo scorso 5 settembre un ragazzo minorenne nel corso della notte è stato inseguito e rapinato su Viale Giulio Cesare. Qui un giovane lo ha seguito e, dopo averlo avvicinato con una scusa, lo ha strattonato per la maglia intimandogli di consegnargli il portafoglio con i soldi costringendolo altresì, sotto costante minaccia, ad una vera e propria sottomissione psicologica; girare per il quartiere al fine di effettuare prelievi presso alcuni sportelli bancomat con le carte appena sottratte. La medesima condotta criminale è stata posta in essere, dal predetto giovane, anche nei confronti di un secondo ragazzo, amico della vittima, che è stato malmenato, minacciato e costretto a consegnare portafoglio, carte di credito, telefono cellulare e chiavi del ciclomotore. All'esito dell'azione delittuosa, protrattasi per buona parte della nottata, i due ragazzi hanno sporto denuncia presso il commissariato “Prati”.Acquisita la "notizia criminis", la squadra di Polizia giudiziaria ha avviato un'intensa ed accurata attività investigativa, ed attraverso una metodica attività di analisi è riuscita a ricostruire la dinamica dei fatti con dovizia di particolari. E' stato quindi individuato in brevissimo tempo il responsabile della condotta delittuosa ai danni dei due giovani, ed indagato in stato di libertà. Le successive attività di indagine, coordinate dal Pubblico Ministero del POOL "reati gravi contro il patrimonio", della locale Procura della Repubblica, hanno portato all'emissione dell'ordinanza cautelare eseguita ieri.(Rer)