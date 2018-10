Diplomazia italiana: la Settimana lingua italiana in Turkmenistan

- Con una partecipazione di studenti numerosa e particolarmente attiva e grazie ad una accurata preparazione da parte dei lettori di italiano qui in servizio, si sono svolte, in lingua italiana, delle visite guidate alla mostra “La via della seta, un tributo dell’Italia” organizzate dall'ambasciata italiana in Turkmenistan. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui il tema delle reti e del rapporto della lingua italiana con esse, proposto come argomento di riferimento dell’edizione di quest’anno della Settimana della lingua italiana, si è ricollegato naturalmente a quello della Via della seta, scelto come argomento di riferimento per l’anno in corso nel paese e oggetto di molteplici attività culturali. Fra queste, ricorda la nota, anche una mostra didattica che ha registrato particolare successo, predisposta dall'ambasciata italiana insieme a quella cinese, d’intesa con queste autorità. (segue) (Com)