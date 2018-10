Diplomazia italiana: la Settimana lingua italiana in Turkmenistan (2)

- A seguito di una serie di lezioni preparatorie sul tema accuratamente preparate dai lettori Luigi Laudanna e Christian Caviglia (quest’ultimo finanziato dall’Eni) in vista delle visite, un ampio numero di studenti delle due Università dove si insegna la lingua e cultura italiana hanno quindi partecipato a due visite guidate - svoltesi esclusivamente in lingua italiana con la partecipazione dell’ambasciatore d’Italia in Turkmenistan Diego Ungaro - alla mostra su “La via della seta – Un tributo dell’Italia” allestita per il mese di ottobre presso il Museo delle Belle Arti di Ashgabat. (segue) (Com)