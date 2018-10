Diplomazia italiana: la Settimana lingua italiana in Turkmenistan (3)

- L’iniziativa, che è stata coordinata come di consueto con questi Ministeri degli Esteri e della Cultura, si è ben inserita nel quadro della XVII Settimana della lingua italiana nel mondo “L’italiano e la rete – le reti per l’italiano”, offrendo una stimolante opportunità di scambio sulle prospettive di interazione culturale e reciproche influenze archeologiche, estetiche, scientifiche e tecnologiche presentate dalla mostra. Il tema delle reti, di cui la via della seta è certamente uno degli esempi storici e culturali più ricco e multiforme, si è così potuto coniugare sia con la lingua italiana, utilizzata dagli studenti nel porre una serie di domande assai stimolanti e per richiedere approfondimenti, che con la cultura italiana, posta al centro della mostra nelle sue innumerevoli relazioni con l'Asia Centrale. (segue) (Com)