Diplomazia italiana: la Settimana lingua italiana in Turkmenistan (4)

- Una prima visita ha interessato le varie classi di italiano ai diversi livelli dell’Università Magtumguly, che erano accompagnati dai loro docenti locali e dal professor Caviglia. Gli studenti che hanno preso parte all’incontro sono stati particolarmente colpiti dall’ampiezza dei temi trattati e hanno manifestato interesse a continuare ad approfondirli nei corsi di italiano che frequentano. Una seconda visita si è poi svolta con gli studenti di italiano del primo e secondo anno dell’Università per gli studi umanitari e sviluppo dove, dall’A.A. 2017-18, svolge la propria attività didattica il professor Laudanna. Anche in questo caso i temi della mostra hanno provocato un elevato numero di interventi e di interazioni, tutti svolti in lingua italiana, contribuendo al successo dell’iniziativa, che si è inserita nel quadro delle attività della Settimana della lingua italiana in Turkmenistan. (Com)