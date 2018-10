Medio Oriente: capo Pentagono Mattis a leader arabi, omicidio Khashoggi “mina stabilità”

- L'omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi, ucciso lo scorso 2 ottobre nel consolato saudita di Istanbul, colpisce la sicurezza e la stabilità della regione mediorientale e deve “preoccupare tutti noi”: lo ha detto oggi il segretario Usa alla Difesa, Jim Mattis, nel corso del suo intervento alla conferenza internazionale Manama Dialogue in Bahrein, citato dalla stampa internazionale. “Tenendo presente che la pace e un impegno costante per i diritti umani sono nel nostro interesse collettivo, la morte di Jamal Khashoggi all'interno di un edificio diplomatico ci deve preoccupare tutti", ha detto il capo del Pentagono. Sottolineando la "gravità della situazione", Mattis ha espresso comunque cautela in merito alle conseguenze politiche dell'omicidio. "Continuerò le mie consultazioni con il presidente (Donald Trump) e il segretario di Stato (Mike Pompe) per valutare le implicazioni di questo incidente sulla nostra strategia", ha detto Mattis. (segue) (Res)