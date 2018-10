Medio Oriente: capo Pentagono Mattis a leader arabi, omicidio Khashoggi “mina stabilità” (2)

- Il presidente Trump è stato informato giovedì 25 ottobre dalla direttrice della Central intelligence agency (Cia), Gina Haspel, sull'indagine relativa alla morte del giornalista saudita Jamal Khashoggi: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders. Haspel ha informato Trump delle sue "scoperte e discussioni" in Turchia, dove il capo della Cia si è recata per verificare le accuse della Turchia sull'uccisione dell'opinionista del “Washington Post”. La Casa Bianca non ha fornito ulteriori dettagli sulla riunione, ma la Haspel avrebbe ascoltato una registrazione audio dell'interrogatorio e dell'uccisione di Khashoggi da parte di agenti sauditi, all'interno del consolato del paese a Istanbul. Trump aveva in precedenza detto che avrebbe atteso il rapporto della Cia prima di esprimere un giudizio definitivo su chi fosse stato il responsabile della morte del giornalista dissidente. Martedì scorso Trump aveva definito il rapporto diffuso dall'Arabia Saudita sulla morte di Khashoggi “uno dei peggiori insabbiamenti della storia”. (segue) (Res)