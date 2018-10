Medio Oriente: capo Pentagono Mattis a leader arabi, omicidio Khashoggi “mina stabilità” (3)

- Il 20 ottobre scorso l’Arabia Saudita aveva reso noto che Khashoggi è stato ucciso all’interno della sua missione diplomatica a Istanbul, accreditando la tesi secondo la quale il giornalista avrebbe perso la vita a seguito di una colluttazione con agenti di sicurezza arrivati a Istanbul per interrogarlo. Le autorità di Riad hanno incolpato dell’assassinio 18 cittadini sauditi e hanno rimosso dai rispettivi incarichi il consigliere della corte reale Saud al Qahtani e il vice capo dell'intelligence Ahmed Asiri. Il ministro degli Esteri Adel al Jubeir ha definito l’omicidio “un grave errore” e ha esteso le condoglianze del regno alla famiglia di Khashoggi, sottolineando come l’erede al trono Mohammed bin Salman non abbia nulla a che fare con l’accaduto e precisando che l’Arabia Saudita non sa dove si trovi al momento il corpo del giornalista. Nei giorno scorsi, il presidente Recep Tayyip Erdogan ha reso nota la sua ricostruzione dell’omicidio, che a suo dire sarebbe stato “premeditato da giorni”, e ha chiesto a Riad che i responsabili vengano processati in Turchia. (Res)