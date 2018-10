Arabia Saudita: ministro Esteri, sospettati omicidio Khashoggi saranno processati in patria

- I sospettati dell'omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi, ucciso il 2 ottobre scorso all'interno del consolato saudita a Istanbul, saranno processati in Arabia Saudita: lo ha detto oggi il ministro degli Esteri saudita Adel al Jubeir alla conferenza internazionale Manama Dialogue in Bahrein, poche ore dopo che la Turchia ha chiesto l'estradizione dei 18 sospettati. "Questi individui sono cittadini sauditi, sono detenuti in Arabia Saudita, le indagini sono condotte in Arabia Saudita e saranno perseguiti in Arabia Saudita", ha detto il capo della diplomazia saudita. Ieri il ministero della Giustizia di Ankara aveva reso noto di aver inoltrato una richiesta di estradizione dei sospettati. Il 20 ottobre scorso l’Arabia Saudita ha ammesso che Khashoggi è stato ucciso all’interno della sua missione diplomatica a Istanbul, accreditando inizialmente la tesi secondo la quale il giornalista avrebbe perso la vita a seguito di una colluttazione con agenti di sicurezza arrivati a Istanbul per interrogarlo. Successivamente, il procuratore capo Saud bin Abdullah Muajab ha ammesso che il delitto è stato “premeditato”. Le autorità di Riad hanno incolpato dell’assassinio 18 cittadini sauditi e hanno rimosso dai rispettivi incarichi il consigliere della corte reale Saud al Qahtani e il vice capo dell'intelligence Ahmed Asiri. (segue) (Res)