Ostia: Raggi, illustrato programma riqualificazione rete fognaria, si parte da collettore via Casana

- "Ostia, il Municipio X, il mare di Roma, stanno rinascendo. Da quando li amministriamo stiamo intervenendo per il suo risanamento, sia termini di legalità e sicurezza che per quanto riguarda infrastrutture e manutenzione urbana. Ho partecipato a un affollato incontro con i cittadini, ai quali abbiamo illustrato il programma di riqualificazione della rete fognaria di Ostia, che porteremo avanti grazie alla collaborazione di Acea Ato 2, al lavoro del Municipio X e dell’Assessorato capitolino alle Infrastrutture". Lo scrive su facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi."Si inizierà dal collettore di Via Casana, che è tra le vie più importanti di Ostia e che è attualmente chiusa in un tratto. Per anni - prosegue Raggi - questa situazione è rimasta nei cassetti, dimenticata dalle amministrazioni. Noi abbiamo invece voluto affrontare un problema complesso, la cui risoluzione richiederà molti mesi di lavoro ma che andrà a beneficio di tutti i cittadini. È stato un bel momento bello di confronto con i cittadini di Ostia, che hanno avuto la possibilità di ascoltarci e di essere ascoltati. E soprattutto di condividere le scelte sul futuro del loro territorio".(Rer)