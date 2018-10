Albania: improvvise dimissioni del ministro dell'Interno, al suo posto un ex generale dell'Esercito

- Il ministro dell'Interno albanese, Fatmir Xhafaj, ha rassegnato le dimissioni. L'improvvisa decisione è stata resa pubblica questa mattina dal premier Edi Rama tramite un suo post su Twitter. Ringraziandolo per "il prezioso contributo", Rama ha fatto sapere anche il nome del sostituto. La guida del delicate dicastero è stata affidata a Sander Lleshi, suo consigliere per la sicurezza, un'ex generale dell'esercito ed ex vice capo dello Stato maggiore della Difesa. "Il generale Lleshi porterà nuove energie. La strada e' ormai spianata. Serve solo accelerare e raggiungere risultati ancor più significativi', ha scritto Rama. Xhafaj da parte sua non ha fatto ancora sapere le ragioni che lo hanno spinto a rinunciare all'incarico. (Alt)