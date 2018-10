Stadio Roma: Zannola (Pd), Bonisoli non intende intervenire su Soprintendenza?

- “Alla luce di quanto è emerso in merito agli sviluppi dell’inchiesta della Procura capitolina sullo stadio della Roma ci chiediamo se il Ministro Bonisoli non ritenga di dover intervenire, dopo aver annunciato nei mesi scorsi un'ispezione ministeriale di cui non si ha notizie, sulla Soprintendenza speciale di Roma. Già nei mesi scorsi era emerso, infatti, da informazioni di stampa che dalle carte della Procura sembrerebbe che ci sia stato un tentativo di interlocuzione con il Soprintendente speciale di Roma, Francesco Prosperetti, da parte di alcuni 'sodali', così definiti nell’ordinanza della Procura, dell’imprenditore Parnasi e di 'intermediari' tra i quali figurerebbe, sempre secondo la Procura di Roma, l’architetto Desideri presso il cui studio lavorerebbe la figlia del Soprintendente. Una circostanza che, a nostro avviso, avrebbe meritato dei chiarimenti per non generare dubbi, sempre più allarmanti alla luce dei decreti di perquisizione a carico del Soprintendente, sull'operato del Mibac e sulla rimozione del vincolo precedentemente apposto sull’Ippodromo di Tor di Valle da parte dell’ex Soprintendente di Roma Margherita Eichberg, il quale avrebbe comportato uno stop ai lavori per il nuovo stadio della Roma. Nell'attesa che la magistratura svolga il proprio lavoro chiediamo al Ministro Bonisoli se non ritenga di dover intervenire, quindi, sul Soprintendente”. Lo scrive in una nota il consigliere capitolino del Partito Democratico di Roma, Giovanni Zannola.(Com)