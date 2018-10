Albania-Germania: ministro Economia, auspichiamo aumento investimenti tedeschi

- L’espansione della presenza di investimenti tedeschi in Albania è uno degli obiettivi del governo. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze albanese, Arben Ahmetaj, durante l’incontro avvenuto ieri sera con il titolare del dicastero tedesco dei Trasporti, Andreas Scheuer. Ahmetaj, riferisce l’agenzia di stampa “Ata”, ha espresso la sua gratitudine per il sostegno garantito dalla Germania in termini di assistenza alle riforme politiche ed economiche in corso in Albania e al processo d’integrazione europea avviato dal paese balcanico.(Alt)