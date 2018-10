Sociale: Nuova Sair, domani al Divino Amore "Nonni in scena"

- "Domani, domenica 28 ottobre 2018, alle ore 16.30 presso la Casa per anziani del Divino Amore, gestita dalla Nuova Sair, si terrà l’evento 'Nonni in scena', un pomeriggio che vedrà protagonisti in prima persona gli anziani ospiti della struttura. È prevista, infatti, la messa in scena della commedia 'Il primo giorno di scuola', interpretata da 7 nonni e nonne che risiedono nella Casa e che fin da prima dell’estate hanno iniziato a frequentare un laboratorio teatrale e a preparare loro stessi, con l’aiuto di un’educatrice della Nuova Sair, la scenografia per portare in scena lo spettacolo". Lo comunica Nuova Sair in una nota."Al termine della commedia - prosegue la nota - è prevista poi la recita di alcune poesie di Trilussa da parte di un altro ospite e poi un percorso musicale con gli altri anziani che canteranno e accompagneranno la musica suonando i tamburelli. Ad assistere allo spettacolo ci saranno le loro famiglie e tutti gli operatori che li accompagnano quotidianamente all’interno della struttura". “Attività come questa – dichiara Debora Carta, educatrice presso la Casa per anziani del Divino Amore – sono veramente molto importanti perché i nostri ospiti, attraverso l’espressione delle proprie passioni, si sentono nuovamente attivi e importanti, e allo stesso tempo ripercorrono il proprio vissuto, le proprie esperienze e le ripropongono attraverso il canto, la musica o la recitazione”.(Com)