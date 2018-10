Legge di Bilancio: Vitali (FI), Di Maio vuole sfasciare Italia, Salvini lo fermi

- Il senatore di Forza Italia e vicepresidente della commissione Affari costituzionali di palazzo Madama, Luigi Vitali, dopo le esternazioni rivolte al presidente dell’Eurotower Mario Draghi da parte di Luigi Di Maio, afferma in una nota: "Le frasi ad effetto pronunciate dal vicepremier Di Maio sul presidente Draghi probabilmente servono a galvanizzare la base grillina ma ci fanno perdere credibilità ed autorevolezza sulla scena internazionale". Quindi, Vitali prosegue: "L'Italia non è nelle condizioni di essere autosufficiente e dopo la manovra giallo-verde lo sarà ancora meno grazie all'aumento del debito pubblico voluto non per gli investimenti per assistenzialismo. Di Maio ci ha abituato ai suoi bluff (Ilva, Tav. Tap) ma di questo passo - conclude il senatore azzurro - porterà il paese allo sfascio. E' arrivato il momento per Salvini di porre fine a questo scempio. Se non ora quando?".(Com)