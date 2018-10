Difesa: ministro Trenta, non si possono solo alzare muri per essere protagonisti

- Per essere protagonisti al livelli internazionale, e in particolare in Medio Oriente e del Nord Africa, due aree di grande interesse per l'Italia, “non si possono alzare solo i muri, ma occorre sedersi ai tavoli, occorre saper dialogare e dire la propria”. Lo ha detto oggi a Manama il ministro della Difesa, Elisabette Trenta, in un post su Facebook a margine della conferenza internazionale Manama Dialogue in Bahrein. “L'Italia mancava dal 2010, l’ultimo a prenderne parte era stato l’ex ministro degli Esteri Frattini. Oggi siamo tornati, perché per essere protagonisti non si possono alzare solo i muri, ma occorre sedersi ai tavoli, occorre saper dialogare e dire la propria. Qui, fra poco, ribadirò che costruire un sistema di sicurezza efficace per la regione mediorientale e mediterranea richiede pluralità di interventi. La Comunità internazionale deve continuare a operare in maniera coesa, coerente e consapevole, nel rispetto del diritto internazionale, dei diritti umani e delle realtà locali. Domani sarò in Iraq, a far visita al contingente italiano (Baghdad, Erbil e Mosul)”, ha scritto la titolare del dicastero della Difesa. (Res)