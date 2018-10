Ischia di Castro: in cerca di funghi si perde nei boschi, ritrovato e soccorso 75enne

- Ieri sera i carabinieri della stazione di Ischia di Castro, sono stati allertati dalla centrale operativa della compagnia di Tuscania, poiché erano appena stati chiamati dai familiari di un anziano di circa 75 anni, che era andato a funghi dalla mattina in zona “Monti” , all’interno di un fitto bosco, e non aveva più dato notizie , e di cui si erano perse le tracce. Immediatamente le pattuglie dell’arma in zona sono state fatte convergere insieme alla protezione civile ed alla polizia locale. Tutto il dispositivo coordinato dalla centrale operativa della compagnia carabinieri di Tuscania, ha consentito alla pattuglia automontata della stazione di Ischia di Castro , verso le 17, di raggiungere l’anziano e di soccorrerlo, trovandolo comunque in buone condizioni di salute.(Rer)