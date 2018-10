Governo: Di Maio, non ho litigato con Draghi, ho solo espresso un parere

- Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, dopo quanto detto ieri a proposito del presidente dell’Eurotower, parlando con i giornalisti dalla Sicilia, dove si trova in visita ai comuni terremotati e alluvionati delle zone di Catania, Siracusa e Enna, ha chiarito: "Io non ho litigato con Draghi. Ho solo espresso un parere come lui esprime i suoi e credo che questo sia un paese libero in cui tutti possiamo esprimere la nostra opinione''. (Rin)