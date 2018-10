Argentina: Fmi approva ufficialmente piano di assistenza da 56 miliardi di dollari, esborso immediato di 5,7 miliardi (7)

- Stando a quanto riferiscono i media locali, il governo ha dovuto fare una serie di concessioni in sede di commissione (per essere sicuro dell'approvazione), in particolar modo alle province, per le quali è stata prevista la creazione di un fondo per il trasferimento dell'onere dei sussidi al trasporto pubblico, l'abolizione della legge che permetteva al governo di negoziare il debito pubblico in base alle condizioni di mercato, e un incremento delle partite di bilancio destinate a cultura e ricerca. L'opposizione, inoltre, aveva cercato di introdurre un articolo che fissa un tetto di 130 miliardi di dollari alle possibilità di indebitamento da parte del governo: quest'ultima proposta, tuttavia, non è stata approvata. (Abu)