Piano quartieri: 5 zone bersaglio, oltre 300 milioni per edilizia scolastica e 140 per manutenzione strade

- Il piano quartieri presentato questa sera al teatro del Buratto dal sindaco di Milano Giuseppe Sala contiene interventi per oltre 1 miliardo e 600 milioni. Opere di edilizia scolastica, di manutenzione delle strade, interventi sulla sicurezza, sulle biblioteche e sul verde pubblico. Un grande complesso di progetti, che in parte erano stati già messi a punto dalle giunte precedenti (“non sono solo quella Pisapia”, ha precisato Sala) e giacevano nei cassetti degli uffici comunali. Il lavoro della giunta, quindi, è stato innanzitutto di riordino. Adesso però la volontà del sindaco è chiara: “Non vogliamo richiudere questo sforzo dentro a un cassetto. C’è lo scrupolo di dire quello che faremo e la volontà di prenderci in carico tutto ciò”. Sebbene tutte le zone di Milano siano interessate dal grande piano varato dalla giunta, resta vero il principio più volte annunciato dal sindaco di volersi concentrare su cinque quartieri, quelli definiti ‘bersaglio’. “Avevamo deciso e confermiamo la decisione che ci siano 5 quartieri in cui è più necessario intervenire”, ha ribadito questa sera Sala. Poi c’è il piano delle opere, in cui “entrano fondi e progetti anche di 10 anni fa, che si erano persi”, ha spiegato il sindaco. Gli interventi maggiori sono quelli sugli edifici scolastici, a cui sono destinati 305 milioni, 192 vanno all’edilizia, 137 nella manutenzione delle strade. Cifre di poco inferiori a demanio ed edifici pubblici (116); parchi, giardini e arredo urbano (110); trasporto pubblico (106). Sotto ai 100 milioni gli investimenti per musei e teatri - “mi piacerebbe che ci fosse di più, ma abbiamo comunque quasi 85 milioni”, ha precisato il sindaco -; impianti sportivi, a cui sono destinati 66 milioni, che secondo Sala potrebbero però aumentare se Milano vincesse la candidatura per le Olimpiadi. E poi ancora scorrendo la classifica efficientamento energetico (39), piste ciclabili (28), biblioteche (20), pulizia (16), mercati aperti (7) e infine telecamere e illuminazione, a cui sono destinati 5,4 milioni, perché “la sicurezza - ha spiegato il sindaco - non sono solo i sistemi di videosorveglianza”. Del miliardo e 616,8 milioni di euro complessivi, 1 miliardo e 234,5 milioni sono già localizzati. Restano quindi 382 milioni ancora da assegnare. “C’è la cornice, non c’è ancora l’associazione a ogni singolo progetto”, ha precisato il sindaco. Quasi metà di questi fondi sono destinati agli imprevisti e alle eventuali bonifiche, 200 milioni, invece, sono effettivamente disponibili per gli interventi che verranno decisi insieme ai cittadini. Per incontrarli, sindaco e giunta hanno predisposto nove incontri suddivisi in tre domeniche di novembre e tutti ospitati in scuole milanesi. Si partirà l’11, con appuntamenti alla scuola Locatelli nel municipio 9, alla Massa nel municipio 8 e alla Cadorna, nel 7. Una settimana dopo sarà la volta della scuola Gramsci (municipio 6), della Peroni (municipio 5) e della Grossi (municipio 4). Si chiude la domenica 25 novembre, con porte aperte alla scuola Munari (municipio 3), alla Casa del Sole (municipio 2) e alla Giusti d’Assisi (municipio 1). (Rem)