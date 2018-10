Canada: scorte insufficienti di cannabis, Quebec chiude i negozi tre giorni a settimana

- La provincia canadese del Quebec sta chiudendo i suoi negozi di cannabis tre giorni a settimana poiché la domanda di prodotti supera l'offerta. Come scrive il “Globe and Mail”, solo nove giorni dopo l'entrata in vigore della legalizzazione della marijuana in Canada, la Société québécoise du cannabis (Sqdc) - l'agenzia di cannabis del Quebec - ha ammesso di avere un problema di forniture, annunciando venerdì la chiusura dei suoi 12 punti vendita dal lunedì al mercoledì a partire dalla prossima settimana. I negozi saranno operativi solo dal giovedì alla domenica. Gli acquisti online saranno comunque disponibili. L'agenzia di cannabis ha avvertito mercoledì che "l'effervescenza" della domanda nei primi giorni di attività – con lunghe file davanti ai punti vendita - ha messo sotto pressione la rete di vendita della provincia. "L'offerta limitata da parte dei fornitori e i limiti del ciclo di produzione stanno causando, come previsto, una carenza di prodotti offerti nei negozi e online", ha affermato il Sqdc che ha anticipato che il problema si estenderà per i "primi trimestri di operazione". (segue) (Res)