Canada: scorte insufficienti di cannabis, Quebec chiude i negozi tre giorni a settimana (2)

- Già dal primo giorno di vendite di cannabis per uso ricreativo in Canada ha registrato una forte domanda che ha portato ad un rapido esaurimento delle scorte, con i prodotti esauriti nei siti web delle province e in alcuni negozi. In Ontario i prodotti sono spariti dal sito di e-commerce della provincia, dopo circa 38mila ordini elaborati a metà mattinata. Dal 17 ottobre infatti il Canada è ufficialmente il secondo paese al mondo a legalizzare la marijuana ricreativa. Il governo liberale del premier Justin Trudeau, dopo aver posto fine ad un proibizionismo quasi centenario del Canada sulla cannabis ricreativa, ha anche promesso una nuova legislazione per consentire alle persone condannate per semplice possesso di richiedere facilmente una sospensione della pena. In tutto il paese sono ancora pochi i negozi fisici aperti, e in Ontario, la provincia più popolata, la vendita online è l'unica opzione fino a quando i negozi non otterranno il via libera il prossimo anno. Le province avevano sollevato preoccupazioni sulla prospettiva di una insufficienza delle scorte già prima della legalizzazione. All'inizio di questo mese, quattro distributori provinciali, tra cui la British Columbia e la Nuova Scozia, hanno avvertito che inizialmente ci saranno meno riserve e varietà disponibili per i consumatori perché i coltivatori hanno spedito meno prodotti del previsto. (Res)