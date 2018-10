Camera: lunedì audizioni su benefici previdenziali lavoratori esposti all'amianto

- Lunedì 29 ottobre, alle ore 13,50, la Commissione Lavoro svolge l'audizione di rappresentanti dell'Associazione Familiari e Vittime Amianto (AFeVA) Piemonte, dell'Associazione Familiari e Vittime Amianto (AFeVA) Emilia-Romagna e dell'Associazione Familiari e Vittime Amianto (AFeVA) Sardegna nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni in materia di riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto. Lo si apprende da un comunicato stampa della Camera dei Deputati. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)