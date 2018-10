Stati Uniti: Facebook rimuove 82 account collegati all'Iran

- Il social network Facebook ha fatto sapere venerdì, 26 ottobre, di aver chiuso decine di pagine e account sulle sue piattaforme collegate all'Iran e ritenute responsabili di aver postato false informazioni e politicamente scottante in vista delle elezioni di metà termine degli Stati Uniti. In totale, la società ha rimosso 82 pagine, gruppi e account di Facebook e Instagram che complessivamente avevano 1,02 milioni di follower, ha scritto Facebook in un post sul suo blog. I creatori della pagina hanno finto di essere cittadini statunitensi o britannici, ma non sono stati riscontrati legami con il governo iraniano, ha dichiarato Nathaniel Gleicher, responsabile della sicurezza informatica di Facebook. (segue) (Was)