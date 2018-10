Stati Uniti: Facebook rimuove 82 account collegati all'Iran (2)

- Le agenzie statunitensi per la sicurezza nazionale hanno detto le scorse settimane di essere preoccupati per "le continue campagne" di interferenza nella politica statunitense da parte di Russia, Cina e Iran. In una dichiarazione congiunta, l'ufficio del direttore dell'Intelligence nazionale, del dipartimento di Giustizia, del Federal Bureau of Investigation (Fbi) e del dipartimento per la Sicurezza interna, hanno dichiarato di "non avere prove" sull'interruzione da parte dei paesi stranieri di campagne di "disinformazione" e "propaganda straniera". "Siamo preoccupati per le campagne in corso da parte di Russia, Cina e altri attori stranieri, tra cui l'Iran, per minare la fiducia nelle istituzioni democratiche e influenzare il sentimento pubblico e le politiche del governo", si leggeva nella dichiarazione che arriva poche settimane prima del giorno delle elezioni di metà mandato, fissate per il 6 novembre. (segue) (Was)