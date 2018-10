S&P: Di Maio, agenzie di rating non misurano il benessere dei cittadini

- Le agenzie di rating non misurano il benessere dei cittadini di un Paese: così il vicepremier Luigi Di Maio ha scritto su Twitter dopo che la Standard & Poor’s ha confermato per l'Italia il rating BBB ma ha portato da "stabile" a "negativo" l’outlook. "Le agenzie di rating non misurano il benessere dei cittadini di un Paese, ma chi aspettava Standard&Poor's per continuare a remare contro il governo oggi ha avuto una brutta sorpresa: il rating dell'Italia è stato confermato. Andiamo avanti! Il cambiamento sta arrivando", ha scritto il leader del Movimento 5 stelle. (Com)