S&P: Salvini, un film già visto

- Il taglio dell'outlook da parte di Standard & Poor's "è un film già visto": così il vicepremier Matteo Salvini dopo che S&P ha confermato per l'Italia il rating BBB ma ha portato da "stabile" a "negativo" l’outlook. "E' un film già visto, le agenzie di rating non si sono accorte della crisi mondiale? In Italia non saltano né banche né imprese", ha detto il leader della Lega. (Res)