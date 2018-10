Stati Uniti: stampa, Trump considera l'utilizzo di ordini esecutivi per fermare richiedenti asilo da America centrale

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, starebbe considerando l'utilizzo di ordini esecutivi per fermare l'ondata migratoria dal confine meridionale: è quanto scrive il “New York Times” citando alcuni funzionari dell'amministrazione. Martedì Trump potrebbe annunciare un giro di vite sull'immigrazione, negando l'ingresso ai migranti e ai richiedenti asilo centroamericani e dispiegando centinaia di truppe dell'esercito degli Stati Uniti. La decisione potrebbe arrivare a una settimana dalle elezioni di metà mandato, dov'è in gioco il controllo repubblicano del Congresso, i cui temi più caldi sono stati proprio l'immigrazione, oltre alla sanità, l'istruzione e il controllo delle armi. In discussione, secondo le fonti del quotidiano statunitense, anche la possibilità di ridurre gli aiuti finanziari ai paesi dell'America centrale, che Trump ha minacciato in settimana. (segue) (Was)