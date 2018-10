Stati Uniti: stampa, Trump considera l'utilizzo di ordini esecutivi per fermare richiedenti asilo da America centrale (2)

- Il capo della Casa Bianca, che pochi giorni fa ha definito la questione della carovana dei migranti una "emergenza nazionale", potrebbe di fatto cambiare le norme che regolano le richieste di asilo. Gli ordini esecutivi sono disposizioni firmate dal presidente degli Stati Uniti per definire le priorità della presidenza. L'ambasciatore dell'Honduras in Messico, Alden Rivera, ha detto oggi che prevede che la carovana dei migranti centroamericani diretti verso gli Stati Uniti starebbero programmando l'arrivo a Città del Messico per il prossimo venerdì. (segue) (Was)