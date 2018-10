Stati Uniti: Russiagate, ex consigliere di Trump chiede immunità per testimoniare davanti al Congresso

- L'ex consigliere della campagna elettorale di Donald Trump, George Papadopoulos, il cui impegno per mobilitare i funzionari russi lo hanno posto al centro dell'indagine “Russiagate” del procuratore speciale Robert Mueller sulle ingerenze della Russia alle elezioni Usa del 2016, vorrebbe l'immunità prima di accettare di parlare davanti alla commissione Intelligence del Senato. Secondo quanto riferito dalla stampa Usa, Papadopoulos ha chiesto l'immunità perché si sentirebbe “perseguitato" dal Federal Bureau of Investigation (Fbi), insieme a funzionari britannici e australiani, che vorrebbero far emergere rapporti inopportuni tra la squadra di Trump e la Russia. Papadopoulos è stato condannato a 14 giorni di carcere per aver mentito all’Fbi sui suoi contatti con cittadini russi e sul tentativo di organizzare un incontro tra il Cremilino e la campagna di Trump. “Alla luce di alcune informazioni che ho appreso ieri che non posso divulgare pubblicamente in questo momento, sto addirittura considerando di ritirare il mio accordo (di patteggiamento) con il governo", ha affermato in un'intervista con “Fox News”.(Was)