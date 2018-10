Canada-Stati Uniti: ambasciatore canadese a Washington, dazi saranno presto rimossi

- L'ambasciatore canadese negli Stati Uniti, David MacNaughton, ritiene che le tariffe su acciaio e alluminio imposte dalla Casa Bianca ad Ottawa saranno presto abolite. "Penso che risolveremo presto (i dazi)", ha detto Naughton venerdì. Gli Stati Uniti dallo scorso giugno applicano dazi su acciaio (25 per cento) e alluminio (10 per cento) sulle importazioni provenienti da Unione europea, Canada e Messico. Tariffe alle quali i due vicini di casa degli Stati Uniti hanno risposto imponendo propri prelievi di ritorsione alle importazioni statunitensi. Le tariffe sono però ancora in corso sebbene i tre paesi abbiano raggiunto un accordo di principio, questo mese, sul nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Messico-Canada Agreement – Usmca). "Ora che abbiamo raggiunto un accordo, non è necessario che tali tariffe siano in vigore", ha detto Naughton parlando durante un convegno al quale partecipava anche l'ambasciatore statunitense in Canada, Kelly Craft. Quest'ultimo però si è mantenuto vago sull'argomento ricordando che l'amministrazione Trump sta attualmente esaminando la questione delle tariffe tra i due paesi. La stampa canadese ha riferito la settimana scorsa che i negoziatori statunitensi avevano chiesto al Canada di accettare un sistema di quote per le esportazioni di acciaio e alluminio in cambio della revoca dei dazi.(Res)