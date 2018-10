Difesa: Microsoft pronta a venderà tecnologie avanzate al Pentagono

- Microsoft è pronta a fornire alle forze armate e alle agenzie di intelligence statunitensi qualsiasi tecnologia avanzata di cui hanno bisogno "per costruire una difesa forte": lo ha annunciato la stessa multinazionale informatica, a pochi mesi dal rifiuto di Google di fornire al Pentagono prodotti di intelligenza artificiale (Ai). L'annuncio – scrive il “New York Times” - sottolinea i percorsi radicalmente diversi che le principali aziende tecnologiche degli Stati Uniti stanno percorrendo nel definire il loro ruolo nella creazione di una nuova generazione di armi informatiche che un giorno, forse, sostituiranno i soldati statunitensi. Ma i percorsi divergenti intrapresi da Google e Microsoft sottolineano anche le preoccupazioni all'interno delle strutture di difesa e intelligence su come gli Stati Uniti devono far fronte all'ascesa della Cina. Negli ultimi due anni, il governo cinese ha fissato obiettivi per il predominio nel prossimo decennio nell'intelligenza artificiale, nell'informatica quantistica e in altre tecnologie che ritiene consentirà alle sue agenzie militari e di intelligence di superare quelle degli Stati Uniti. I funzionari del Pentagono hanno messo in discussione quanto le società tecnologiche nazionali si siano impegnate a mantenere la difesa degli Stati Uniti all'avanguardia.(Was)