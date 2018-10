Stati Uniti-Messico: segretario Difesa Mattis approva invio esercito al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Jim Mattis, ha approvato venerdì una richiesta dal Dipartimento della Sicurezza Nazionale di schierare ulteriori truppe statunitensi lungo il confine meridionale con il Messico, mentre l'amministrazione Trump si prepara a compiere ulteriori passi per combattere l'immigrazione clandestina. Secondo quanto riferisce il “Wall Street Journal” l'ordine non specifica il numero di truppe che saranno assegnate al confine anche se, nei giorni scorsi, fonti stampa hanno parlato di circa 800 soldati anche se il Pentagono starebbe rivalutando la cifra. Nei prossimi giorni il Pentagono farà sapere quali truppe saranno schierate, ha detto un funzionario. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato ieri di aver "richiamato l'esercito" per risolvere il problema dell'afflusso di immigrati clandestini alla frontiera. "Non li lasceremo entrare - ha detto -. Faranno meglio a tornare ora”. (segue) (Was)