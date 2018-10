Stati Uniti-Messico: segretario Difesa Mattis approva invio esercito al confine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla sicurezza nazionale, Kirstjen Nielsen, ha detto che la sua agenzia si sta consultando il Dipartimento della Difesa sulle opzioni per schierare truppe e attrezzature lungo il confine messicano. Il Pentagono ha inviato circa 2.000 soldati alla frontiera all'inizio di quest'anno per aiutare i funzionari di frontiera con compiti logistici e di supporto. Il presidente Trump starebbe anche considerando l'utilizzo di ordini esecutivi per fermare l'ondata migratoria dal confine meridionale impedendo ai richiedenti asilo di entrare. L'ambasciatore dell'Honduras in Messico, Alden Rivera, ha fatto sapere di prevedere per il prossimo venerdì l'arrivo a Città del Messico della carovana dei migranti centroamericani diretti verso gli Stati Uniti. (segue) (Was)