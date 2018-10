Buccinasco: 34 mila euro per la nuova struttura per gli orti urbani di via Lavoratori

- Ancora una volta dobbiamo intervenire e investire risorse per riparare i danni causato dall'amministrazione di centro destra che ha governato fino al 2012, in questo caso lo facciamo più che volentieri, visto il valore sociale e aggregativo degli orti comunali che intendiamo sostenere e promuovere. A dichiararlo in una nota è il sindaco Rino Pruiti che spiega così l’intervento dell'amministrazione comunale agli orti di via dei Lavoratori dove dal 2009 è installata una casetta prefabbricata in legno, utilizzata come ristoro degli ortisti: una struttura che non ha l’autorizzazione paesaggistica e va pertanto rimossa. La struttura, inoltre, presenta segni di degrado che ne compromettono la stabilità statica. Alla rimozione, seguirà l’installazione di una nuova casetta prefabbricata, previa autorizzazione del Parco Agricolo Sud Milano. Per il progetto e la realizzazione della nuova struttura l'amministrazione ha stanziato 34 mila euro: la prossima settimana sarà bandita la gara per l’affidamento dei lavori (la prima gara è andata deserta). "Non appena insediati – spiega il sindaco Pruiti – abbiamo predisposto controlli per verificare la regolarità di tutti gli interventi effettuati nel passato e abbiamo incaricato anche un legale che ci potesse sostenere nel programmare le azioni future: sulla casetta degli orti non si poteva fare diversamente. Quella piccola struttura – già vecchia quando è stata installata – era stata fornita agli Orti nell’ambito di una permuta tra il Comune e la società ‘Al Laghetto srl’ che allora gestiva il Lago Santa Maria, una permuta svantaggiosa per il Comune (che cedeva al Laghetto un ampio tendone per gli eventi in cambio di un piccolo prefabbricato in legno, neanche nuovo), senza richiedere alcuna autorizzazione al Parco Sud. I nostri ortisti meritano molto meglio: meritano una struttura dignitosa e meritano di non essere strumentalizzati. Alle polemiche rispondiamo con i fatti: ci rivedremo in via dei Lavoratori per la prossima festa degli Orti”. (com)