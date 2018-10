Legge di Bilancio: Laforgia (Leu), ristabilire primato persona sui mercati

- Francesco Laforgia, senatore di Liberi e uguali, intervenendo a Rainews24, in merito alla manovra del governo giallo-verde e al ruolo della Bce, ha sottolineato: "Draghi fa il suo mestiere e ribadisce che la Banca centrale europea non ha il compito di finanziare il deficit attraverso operazioni sul mercato dei titoli pubblici ma ha quello di stabilizzare i prezzi. E’ scritto nello statuto". Per poi rimarcare: "Semmai il tema è: le istituzioni europee hanno capito che le regole vanno cambiate? Perché per sconfiggere i populismi bisogna cambiare le regole e bisogna cambiare il ruolo della Banca centrale europea e farlo diventare prestatore di ultima istanza, bisognerebbe forse superare il fiscal compact. Se l’Europa non ragiona di questo - ha concluso Laforgia- quei populismi e le destre che oggi interpretano il clima del continente europeo continueranno a vincere. Mi piacerebbe vivere però in un mondo in cui la nostra felicità non fosse legata all'andamento dello spread. Dovremmo ristabilire il primato della persona sui mercati".(Rin)