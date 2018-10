Rifiuti: sequestrata discarica abusiva con 1000 metri quadri di rifiuti plastici ad Arluno, nel milanese

- Un deposito abusivo, saturo di rifiuti plastici, è stato sequestrato ad Arluno, nell’alto milanese, dai carabinieri del Noe. Ai militari della compagnia di Legnano era giunta una segnalazione riguardante un capannone di proprietà di un’azienda operante nel campo della logistica completamente pieno di rifiuti speciali. In poche ore, raccogliendo le informazioni di privati cittadini che lamentavano di un forte e fastidioso odore nell’aria, i carabinieri di Arluno hanno individuato questa mattina il capannone industriale, al cui interno sono stati scoperti circa 1000 metri cubi di materiale di scarto plastico, che potenzialmente avrebbero potuto essere dati alle fiamme anche allo scopo di cancellarne le tracce. Gli investigatori del Noe ritengono che dal quantitativo e dalla tipologia di rifiuti rinvenuti sia possibile ipotizzare che nel capannone dietro lo stoccaggio illegale ci sia anche un’illecita attività di gestione, raccolta e smaltimento di rifiuti speciali. Per tale motivo il responsabile della ditta è stato denunciato in stato di libertà e segnalato alla Procura della Repubblica di Milano per gestione illecita dei rifiuti.(Rem)