Legge di Bilancio: Mulè (FI), Draghi ha salvato euro, non è profeta di sventura

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, intervenendo alla trasmissione "L'Aria che tira" su La7, in merito a quanto detto dal presidente dell'Eurotower sui rischi derivanti dallo spread alto, ha sottolineato: "Draghi è l'uomo che ha salvato l'euro, non è un profeta di sventura e se dice per la terza volta: lo spread così alto e le parole del governo in Italia provocano dei disastri a livello nazionale e internazionale, perché la credibilità e la stabilità sono dei valori per chi deve acquistare dei titoli di Stato, dobbiamo essere non preoccupati, ma terrorizzati". Quindi, Mulè ha aggiunto: "Non solo, quando Giorgetti e alcuni dei ministri ci dicono che dobbiamo ricapitalizzare le banche, significa che per farlo dovranno attingere ai risparmi dei correntisti, così come il downgrade delle Agenzie di rating sull'Italia produce degli automatismi, per cui alcuni fondi, in maniera automatica, non potranno più comprare i nostri Btp. Questa è la realtà di cui si deve parlare".(Rin)