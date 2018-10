Decreto Genova: Toti, provvedimento molto migliorato, su progettazione necessaria “mini gara”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Genova è “oggettivamente migliorato” rispetto al testo iniziale: dopo l’approvazione partirà concretamente la fase della progettazione con una “mini gara” necessaria per il rispetto delle procedure europee. Lo ha affermato il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, parlando ai giornalisti a margine dell’11mo Forum economico eurasiatico di Verona. Sul decreto Genova rispetto alla prima edizione “si è fatto un buon lavoro in commissione questa volta”, ha osservato il governatore, secondo cui “abbiamo lavorato sia per modificare l’impianto normativo che per quanto riguarda le coperture economiche”. “Adesso aspettiamo che l’aula faccia la sua parte, già ieri ci sono stati i primi incontri sul decreto”, ha detto Toti aggiungendo che a questo punto l’importanza non è tanto legata ai tempi quando all’avere un decreto che funzioni. “Io mi auguro che nessuno voglia far perdere tempo su questo decreto”, ha detto dicendosi fiducioso della consapevolezza che l’ostruzionismo non sia l’atteggiamento adatto. “L’auspicio è che la prossima settimana come da previsione il decreto venga liberato dalla Camera, venga calendarizzato al più presto al Senato”, ha detto Toti affermando che anche qualche giorno prima della metà di novembre il decreto potrebbe essere pronto. “La strada della progettazione è tutta ancora da cominciare”, ha detto evidenziando la necessità del rispetto delle procedure europee con l’indizione di “una mini gara”, una “gara semplificata”, un “interpello”. Ma d’altra parte, ha precisato, le aziende che in Italia e in Europa sono in grado di fare da “general contractor” per ricostruire il ponte non sono molte.(Pav)