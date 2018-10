Ucraina-Bielorussia: vicepremier Kiev, obiettivo è rafforzare cooperazione interregionale

- Ucraina e Bielorussia intendono incrementare la cooperazione interregionale. Lo ha dichiarato il vicepremier ucraino Hennadiy Zubko, che partecipa al Forum delle regioni bilaterale nella città bielorussa di Gomel. “La Bielorussia è uno dei principali partner commerciale dell’Ucraina, al quinto posto nella classifica globale. Oggi forniamo a questo rapporti di partenariato un nuovo strumento, basato sulla cooperazione interregionale. L’obiettivo è aprire le regioni dei due paesi agli investimenti, dando slancio al loro potenziale economico”, ha spiegato Zubko, ripreso dall'agenzia di stampa "Ukrinform". Il vicepremier ucraino ha rilevato come “nel giro di 2-3 anni riusciremo a saldare i legami fra le regioni dei due paesi con forti rapporti commerciali, contratti e dinamiche di reciproca convenienza. Nell'ambito degli incontri odierni a Gomel sono stati finora siglati sei documenti di intesa fra regioni di Bielorussia e Ucraina per la cooperazione in diversi settori.(Res)