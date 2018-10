Municipio VI: Compagnone (Pd), situazione rifiuti al collasso

- "La situazione rifiuti nel Municipio VI è ormai al collasso, in alcune zone dal 26 Ottobre è previsto anche il ripristino della differenziata stradale, assurdo. Quanto costa tutto questo alla collettività in termini economici e di decoro e salute pubblica. Mentre dopo più di due anni e mezzo ancora non si è nemmeno istituita un isola ecologica. Per la chiusura di Rocca Cencia la maggioranza del Municipio VI si sta arroccando su dinamiche amministrative e calcoli politici di equilibrio per conservare quel consenso rimasto". Così in una nota il capogruppo del Pd Municipio VI Fabrizio Compagnone."Nel consiglio straordinario sul 'Polo industriale Rocca Cencia' richiesto dalla stessa maggioranza, - prosegue la nota - invece di richiedere un Patto chiaro per il superamento dell’impianto, con tutti gli attori istituzionali preposti partendo dal Ministro all’ambiente fino ad arrivare al Presidente del Municipio, basandosi su dati e studi inconfutabili. Il M5S presenta un atto all’Odg che va in unica direzione, chiara, quella della normale amministrazione. Nessun vero cambiamento, nessuna presa di posizione a favore dei cittadini e chiaramente contro le lungaggini burocratiche amministrative. Mentre la maggioranza gioca con le parole, i cittadini restano nell'invivibilità del Municipio peggio amministrato di Roma. Per questa vicenda, ora i cittadini hanno portato un tapiro all’assessore Ambiente Municipale ma presto arriverà altro con relativa richiesta di dimissioni per mancata rappresentanza e relativa richiesta di dimissioni." (Com)