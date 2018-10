Tunisia: Coalizione nazionale chiede sessione parlamentare "urgente" contro Istanza verità e dignità

- La Coalizione nazionale, forza parlamentare tunisina nata allo scopo di sostenere il governo del premier Youssef Chahed, ha chiesto all’ufficio dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp) di convocare una sessione urgente per discutere la revoca di tutte le decisioni dell’Istanza per la verità e la dignità (Idv), l'organo incaricato di scoprire la verità sulle violazioni dei diritti umani commesse tra il 1955 e il 2013 in Tunisia. Sotto accusa, in particolare, “la testardaggine del presidente”, Sihem Ben Sedrine, che “ha sfidato lo Stato e la legge dopo il termine del suo mandato”. Il terzo blocco parlamentare della Tunisia ha anche invitato la presidenza dell’Arp a pubblicare sulla Gazzetta ufficiale la decisione con cui i deputati hanno rifiutato nel marzo scorso l’estensione del mandato dell’Idv, informandone contestualmente sia l’Istanza che il Consiglio superiore della magistratura. (segue) (Tut)