Eurasia: De Felice (Intesa Sanpaolo), nell'Unione eurasiatica economia complementare a quella italiana e Ue

- I paesi dell'Unione economica euroasiatica necessitano di profondi ammodernamenti e aumenti delle infrastrutture per sostenere la loro crescita economica e incentivare gli investimenti diretti esteri. Lo ha affermato Gregorio De Felice, capo economista di Intesa Sanpaolo, nel suo intervento all'11mo Forum economico eurasiatico di Verona. "Sono necessari collegamenti che mettano in contatto le industrie locali con il commercio globale e diano quindi nuovo impulso allo sviluppo: per la Russia, ad esempio, il potenziale di crescita attuale del Pil a lungo termine è limitato all'1,5- 2 per cento anche a causa della mancanza di infrastrutture adeguate", ha detto aggiungendo che "investire nella costruzione di grandi opere nell’Ueea può essere una sfida e assieme un’opportunità da cogliere”. “Tra Europa e Asia sono in corso importanti investimenti in infrastrutture legati ai progetti di integrazione dell'Unione economica eurasiatica (Uee), guidati dalla Russia, e alla Belt and Road Initiative condotta dalla Cina”, ha spiegato De Felice. “La crescente cooperazione tra Uee e Cina è stata sugellata dall'accordo economico e commerciale firmato ad Astana lo scorso maggio, parte di un più ampio progetto per la creazione di un blocco commerciale denominato Grande partenariato eurasiatico, che vedrà coinvolte Uee, Associazione delle nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean) e Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco)”. (segue) (Pav)