Eurasia: De Felice (Intesa Sanpaolo), nell'Unione eurasiatica economia complementare a quella italiana e Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel 2017 i Paesi dell’Uee hanno prodotto il 3,8 per cento del Pil mondiale e raccolto il 2 per cento degli investimenti diretti esteri, pari a 623,7 miliardi di dollari e destinati per il 95 per cento a Russia e Kazakistan. L'Italia ha investito 13,3 miliardi di euro, 11,5 dei quali nella sola Russia, ma di fatto il contributo del nostro Paese è stato maggiore, perché gli investimenti diretti non includono quelli avvenuti attraverso le controllate estere”, ha dichiarato De Felice. Le imprese italiane presenti nell'Uee sono 850, 740 in Russia e 87 in Kazakistan, e operano soprattutto nei settori energia, agri-food, moda, trasporti e telecomunicazioni. Per quanto riguarda le costruzioni, nell’area le nostre aziende hanno cantieri aperti perlopiù in Russia, per un valore complessivo di 2 miliardi di euro, 300 milioni dei quali frutto di nuovi accordi nel 2017. Dati interessanti, ma con un grande potenziale di crescita se si pensa che i contractor italiani sono molto apprezzati all’estero, dove realizzano la maggior parte del fatturato, e sono attualmente attivi in 92 paesi in 5 continenti per un totale di 811 cantieri dal valore complessivo di 82,2 miliardi di euro”. (segue) (Pav)