Eurasia: De Felice (Intesa Sanpaolo), nell'Unione eurasiatica economia complementare a quella italiana e Ue (3)

- Nel 2017 l’interscambio dell’Uee con l’estero è cresciuto del 25 per cento raggiungendo i 741 miliardi di euro, pari al 2,1 per cento del commercio mondiale, per il 79 per cento attribuibile alla Russia e per il 10,5 per cento al Kazakistan. L’area esporta soprattutto idrocarburi, minerali e metalli e importa macchinari, componenti per i trasporti, agri-food, prodotti chimici, metalli e tessili: si tratta di un’economia complementare a quella dell’Unione europea e della Cina, entrambe importatrici di fonti energetiche ed esportatrici di investimenti e beni. Ue e Cina sono quindi competitor nelle esportazioni nell’Uee. Lo scorso anno l’interscambio dell’Unione eurasiatica con l’Italia è cresciuto del 14 per cento, attestandosi a 23 miliardi di euro, pari al 2,7 per cento del commercio con l’estero del nostro Paese, ed è avvenuto per l’88 per cento con la Russia e il 9 per cento con il Kazakistan", ha dichiarato De Felice. (segue) (Pav)