Eurasia: De Felice (Intesa Sanpaolo), nell'Unione eurasiatica economia complementare a quella italiana e Ue (4)

- "Abbiamo importato per un controvalore di 13,8 miliardi di euro, soprattutto minerali, prodotti petroliferi raffinati e metalli, ed esportato per 9,1 miliardi, in particolare macchinari e prodotti legati alla moda e al design. 46 distretti industriali italiani su 55 hanno visto aumentare le esportazioni verso l’Uee, registrando complessivamente un +18,2 per cento, pari a 396 milioni di euro in più rispetto al 2016. La struttura del nostro interscambio riflette la complementarietà delle due economie e i reciproci vantaggi che ne derivano. Nei primi sei mesi del 2018 il valore delle nostre importazioni è aumentato del 6,5 per cento, dovuto soprattutto alla dinamica dei prezzi del greggio, mentre quello delle esportazioni ha segnato un - 1,1 per cento. La minor crescita del nostro export è imputabile soprattutto alla flessione degli ordinativi riguardanti i macchinari meccanici", ha concluso il rappresentante di Intesa Sanpaolo. (Pav)