Infrastrutture: Toti, governo utilizzi debito per gigantesco piano nel settore

- Se il governo vuole utilizzare bene il "debito in più accollato agli italiani" dovrebbe fare “un gigantesco” piano di investimenti per modernizzare e potenziare le infrastrutture. Lo ha affermato il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, parlando ai giornalisti a margine dell’11mo Forum economico eurasiatico di Verona. Toti ha detto che questo governo “è un po' creativo” e, dopo aver riconosciuto gli importanti progressi nel testo sul decreto Genova, ha individuato invece alcune “velleitarietà del Movimento 5 stelle” con politiche su importanti progetti infrastrutturali “inconcludenti” ed in alcuni casi “dannose”. Toti ha affermato che è innegabile “che le infrastrutture italiane abbiamo un impianto obsoleto, insufficiente per volumi e molto spesso logorato dalla mancanza di investimenti”. Secondo Toti, visto che il governo sta aumentando l’indebitamento dello Stato, “ho chiesto di utilizzare” una parte importante di questo indebitamento per potenziare e rinnovare le infrastrutture. (Pav)