Georgia: consigliere Usa Bolton su elezioni presidenziali, governo vuole garantire trasparenza processo elettorale

- Il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense, John Bolton, ha confermato oggi che la Georgia è fortemente decisa ad organizzare un processo elettorale libero e trasparente. Lo riferisce l’agenzia di stampa locale “Interpressnews”. Interrogato riguardo la sua opinione in merito alle elezioni presidenziali, in programma per dopodomani, e allo scenario pre-elettorale del paese, il consigliere statunitense ha dichiarato di non voler interferire con la campagna in corso. “Non voglio assolutamente intromettermi a soli due giorni dalle urne. I funzionari con cui ho avuto l’opportunità di parlare mi hanno confermato l’intenzione del governo di tenere elezioni libere e trasparenti, e voglio ricordare che ci sarà un gran numero di osservatori internazionali in Georgia per l’occasione, alcuni provenienti anche dagli Stati Uniti”, ha affermato Bolton.(Res)