Nigeria: imposto coprifuoco nello Stato di Kaduna dopo uccisione leader tradizionale

- Le autorità nigeriane hanno imposto un coprifuoco di 24 ore nello Stato di Kaduna, nella Nigeria centro-settentrionale, dopo la morte di un influente leader tradizionale locale, che era stato rapito durante le violenze inter-comunitarie della scorsa settimana. Secondo quanto riferiscono i media locali, Maiwada Raphael Galadima, l'Agom Adara (il leader tradizionale del popolo Adara), è stato rapito venerdì scorso dopo aver visitato la città di Kasuwan Magani, teatro degli scontri tra giovani musulmani e cristiani in un mercato locale che avevano scatenato le violenze dei giorni successivi, provocando la morte di 55 persone. In una dichiarazione rilasciata oggi, il governo locale ha affermato che “gli elementi criminali che hanno perpetrato questo crimine non dovrebbero essere autorizzati a dividerci”. (segue) (Res)